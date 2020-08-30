Şükranla anıyoruz

Coşku 9 Eylül'e kadar sürecek



İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda üstü açık otobüsle dolaşacak. Zafer coşkusu, 9 Eylül’e kadar sürecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutluyor. Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah 09.30’da çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak program 10.30’da Kadifekale Şehitliği’ndeki törenle devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk törenine katıldıktan sonra bando eşliğindeki üstü açık otobüsle kentte 30 Ağustos Zafer Turu’na çıkacak ve halkı selamlayacak.



‘Fark edelim’



17.00’de Gündoğdu Meydanı’nda “Zafer HavaFest’20” adıyla uçuş gösterisi var. 10 paramotorun katılımıyla yapılacak Uçuş Korteji ve Hava Gösterisi ile sivil havacılık ve havacılık sporları konusunda farkındalık yaratmak hedefleniyor.



Hava durumuna göre Bostanlı Deniz Deltası’ndan kalkacak paramotorlar, kortej düzeninde sahil hattını takip ederek Gündoğdu Meydanı’nda gösterilerini sergileyecek. Büyükşehir, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos’ta başlattığı Zafer Bayramı kutlamalarını 9 Eylül’e kadar sürdürecek.



‘Bunun adı destan’



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü için bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının ve vatan için canlarını veren şehitlerin miraslarına sahip çıktıklarının altını çizdi, “Cumhuriyetimizin taçlandırıldığı en önemli adımlardan biri, ilmek ilmek işlenen savaş planının askeri bir dehayla uygulanmasıyla gelen 30 Ağustos Zaferi’dir. 1922’nin 26 Ağustos’unda başlayan Büyük Taarruz ile vatan toprağını düşman işgalinden kurtaracak zaferlerin kapısı aralanmıştır. Yaşanan bağımsızlık coşkusu Aydın’da da efelerimizde, kadınlarımızda, genç-yaşlı tüm Aydınlılarımızda karşılık buldu. Özellikle efelerimizin yıllar süren destansı direnişini minnetle anıyoruz” dedi.



‘Yüreğimizde yaşıyoruz’



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir tutkuyla seven, ilkelerinden taviz vermeyen, O’nun kısa sürede yaşama geçirdiği devrimlere sahip çıkan bir kent olduğunu belirtti. Ergin, 30 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir dönemi bitirip yeni bir dönemi başlattığını dile getirdi, “Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni, sadece vatanı kurtarmak değil, toplumu her şeyiyle ayağa kaldırmak, ilerletmek ve geliştirmek için o zahmetli yola koyuldu. Ayvalık’a geldiği 13 Nisan 1934 tarihinde Ata’sına sahip çıkan Ayvalıklı hemşehrilerim, 98. yılını kutlayacağımız 30 Ağustos’ta da Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle aynı coşkuyu Ayvalık’tan ülke geneline ve tüm topluma yansıtmayı bir borç bilecektir” dedi.



‘Gururluyuz’



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yayımladığı mesajda “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki bağımsızlık mücadelesi sonucunda kazanılan zaferin yıldönümünü yaşamaktan dolayı gururluyuz” dedi. Akın, şöyle devam etti: “30 Ağustos 1922’de, Dumlupınar’da işte büyük bir zafer kazanıldı. Tarihe altın harflerle yazılan bu zafer, milletimizin bağımsızlık sevdasını ortaya koymuştur.”



‘Onurlu bir zafer’



Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye’yi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı, Büyük Önder Atatürk’ün öncülüğünde yüce milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış onurlu bir zafer olduğunu belirtti.



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