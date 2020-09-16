Sultani üzüm dışsatımda sevindirdi

Çekirdeksiz sofralık sultani üzüm, ihracatın yıldızı oldu. 8 Ağustos 2020 tarihinde ihracatı başlayan üzüm, bir aylık dönemde, geçen sezona göre yüzde 22’lik artışla Türkiye’ye 37 milyon 419 bin dolar döviz kazandırdı. Rusya 19 milyor 142 bin dolarlık tutarla açık ara en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Ukrayla 4 milyon 551 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

110 milyon dolara çıkacağız

55 bin üretici ailenin 1 milyon dekarı aşan bağ alanlarında üretim yaptığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Taze üzüm ihracatında 92 milyon dolarlık payla çekirdeksiz sultani üzüm, dünyanın en çok tercih ettiği üzüm çeşidimiz. 2020 yılında çekirdeksiz sultani üzüm ihracatında 110 milyon dolara ulaşmak için çalışacağız” diye konuştu. Uçak, şifa kaynağı sultani üzümün, okula gidecek çocukların beslenme çantasında muhakkak olması gerektiğini, koronavirüse karşı bağışıklık sistemlerini güçlendireceğini belirtti.