Sultani üzüm, ihracat yolculuğuna hazırlanıyor

Türkiye’nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa’da, çekirdeksiz Sultani üzümde hasat başladı. Hasat edilen üzümler traktörlerle sergi alanına getirilerek özel bir sıvıyla yıkandıktan sonra onlarca metrelik sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. Hava şartlarına göre yaklaşık bir haftada ihracata uygun hale getirilen üzümler, başta Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Saruhanlı Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Yaklaşık 40 bin tona yakın bir kuru üzüm rekoltemiz var. Bu yıl hava şartlarından dolayı düşüş yaşadık. Geçen yıla nazaran yüzde 15 oranında eksilme yaşadık. Türkiye genelinde üretilen 260-270 bin ton kuru üzümün 210 bin tonunu ihraç ediyoruz” dedi. Üretilen üzümün Türkiye’de de tüketildiğini ifade eden Okur, “Türkiye’ye 500 milyon dolar bir katkısı var. Ürünün yüzde 25-30 arasını iç piyasada tüketiyoruz. İçecek fabrikalarına, kuruyemişçilere veriyoruz. Teşvikler yapılarak iç piyasadaki oran artırılmalı” diye konuştu. - DHA