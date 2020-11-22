Sultanlar, kazanmak istiyor

Başkent Spor Salonu’nda oynanacak 18. hafta mücadelesi saat 13.00’te başlayacak. Aydın temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde 3-0 yendiği rakibi karşısında bir zafere daha imza atmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ligde 17 maçta 9 galibiyet, 8 yenilgi alarak 24 puanla 7. sırada, İlbank ise 12 maçta 2 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak 6 puanla 14. basamakta yer alıyor.