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    22.11.2020 - 00:01 |

    Sultanlar, kazanmak istiyor

    Misli.com Sultanlar Ligi’nde son olarak evinde Vakıfbank’a 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün deplasmanda İlbank’la karşı karşıya gelecek.

    Sultanlar, kazanmak istiyor

    Başkent Spor Salonu’nda oynanacak 18. hafta mücadelesi saat 13.00’te başlayacak. Aydın temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde 3-0 yendiği rakibi karşısında bir zafere daha imza atmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ligde 17 maçta 9 galibiyet, 8 yenilgi alarak 24 puanla 7. sırada, İlbank ise 12 maçta 2 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak 6 puanla 14. basamakta yer alıyor.

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