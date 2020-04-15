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    HaberlerEge Haberleri SunExpress, kargo uçuşuna başlıyor
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    15.04.2020 - 07:00 |

    SunExpress, kargo uçuşuna başlıyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurtiçi ve dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçakla kargo uçuşlarına başlayacak.

    SunExpress, kargo uçuşuna başlıyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurtiçi ve dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçakla kargo uçuşlarına başlayacak. Havayolu, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanısıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21 bin 700 kiloya kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.
    Daha önce tarifeli uçuşlarında yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya’dan gerçekleştireceğiz” dedi.

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