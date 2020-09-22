Sünnet düğünü Kızılay’dan

Türk Kızılay İzmir Şubesi, Gaziemir ilçesinde hurda toplayıp tek başına ailesine bakan annenin talebi üzerine 1, 4 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu için üstü açık otomobille şehir turunun da yer aldığı sünnet kutlaması düzenledi. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, zor durumda olanlara yardım etmek için köprü olma vazifesini sürdürdüklerini söyledi.