09.05.2020 - 00:03 |
Sunucu Alp Kırşan’dan Başkan Tokat’a ziyaret
Yetenek Sizsiniz, O Ses Türkiye ve Survivor gibi yarışmaların sunuculuğunu üstlenen Alp Kırşan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.
Uzun yıllardır ailesi ile birlikte Bodrum’da yaşadığını belirten Kırşan, “Başkanımıza ziyarete geldim. Kendisi çok enerjik ve Milas’ın geleceği adına çok önemli projeleri var. Bende başkanımızın yanında olmaya gayret göstereceğim” diye konuştu. Başkan Tokat ise, “Milas için güzel işbirlikleri kuracağız” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.