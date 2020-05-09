Sunucu Alp Kırşan’dan Başkan Tokat’a ziyaret

Uzun yıllardır ailesi ile birlikte Bodrum’da yaşadığını belirten Kırşan, “Başkanımıza ziyarete geldim. Kendisi çok enerjik ve Milas’ın geleceği adına çok önemli projeleri var. Bende başkanımızın yanında olmaya gayret göstereceğim” diye konuştu. Başkan Tokat ise, “Milas için güzel işbirlikleri kuracağız” dedi.