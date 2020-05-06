Süper annelere güzel hediyeler

Özdilek Ev Tekstili’nin Anneler Günü için özel olarak tasarladığı Süper Annem Nevresim Takımı, Pop Art sanat akımından ilham alınarak hazırlandı. Süper Annem Nevresim Takımı ve First Company Anneler Günü’ne özel pijama takımlarının yer aldığı özel koleksiyon yeni reklam filmiyle tanıtılıyor. Annelerin günlük hayattaki farklı rollerinin güçlü ve dinamik çizgilerle yansıtıldığı nevresim takımı, bu yılın en güzel hediye seçeneklerinden birini oluşturuyor. Pamuk kalpli annelere yakışacak yüzde yüz pamuktan hazırlanan nevresim takımının içeriğinde iki kişilik nevresim, çarşaf, iki adet volanlı yastık kılıfı ve yine iki adet yastık kılıfı bulunuyor.