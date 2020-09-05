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    05.09.2020 - 00:00 |

    Süper bakımevi

    Ayvalık, Belediye Başkanı Mesut Ergin ile bağışçı Cihan Şişman’ın imzaladığı protokolle tam donanımlı bir bakımevine sahip olacak

    Süper bakımevi

    Ayvalık Belediyesi Sebahat-Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi adını taşıyacak olan merkez, Sahilkent Mahallesi’ndeki, mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerine inşa edilecek. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta yıllardır eksikliği hissedilen bakımevinin önemli bir işlevi olacağını söyledi. Yardımsever Cihan Şişman’a katkıları nedeniyle teşekkür eden Ergin, binanın iki yıl içinde tamamlanacağının müjdesini verdi. Projede, iki adet özel bakım ünitesinin yanı sıra, 46 oda bulunuyor.

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