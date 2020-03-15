15.03.2020 - 00:00 |
Süper Lig aşkına
TFF 1. Lig’de art arda 4 galibiyetle Süper Lig yarışında iddialı olan Akhisarspor, bugün en önemli rakiplerinden BŞB.Erzurumspor’u ağırlayacak.
Karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlacak. Erzurumspor haftaya 46 puanla direkt Süper Lig hattında 2’nci sırada başladı. Henüz 1 ay öncesinde rakibinin 9 puan gerisine düşen Akhisarspor, son 6 maçın 5’ini kazanarak yarışta farkı eritti.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.