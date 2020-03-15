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    HaberlerEge Haberleri Süper Lig aşkına
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    15.03.2020 - 00:00 |

    Süper Lig aşkına

    TFF 1. Lig’de art arda 4 galibiyetle Süper Lig yarışında iddialı olan Akhisarspor, bugün en önemli rakiplerinden BŞB.Erzurumspor’u ağırlayacak.

    Süper Lig aşkına

    Karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlacak. Erzurumspor haftaya 46 puanla direkt Süper Lig hattında 2’nci sırada başladı. Henüz 1 ay öncesinde rakibinin 9 puan gerisine düşen Akhisarspor, son 6 maçın 5’ini kazanarak yarışta farkı eritti.

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