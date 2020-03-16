‘Süper Lig hasreti son bulacak'

TFF 1. Lig’de Süper Lig iddiasını sürdüren ve zirve takibini yakından ilgilendiren zorlu deplasmanda Altay, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmadı. Maçın ikinci yarısında sergilediği baskılı oyunla taktir toplayan siyah beyazlılar, Kerim Alıcı ve uzatmalarda Marco Paixao’nun golüyle sahadan 2-2’lik beraberlik ve 1 puanla ayrıldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Süper Lig’e doğrudan çıkmak için son düdüğe kadar mücadele edeceklerini kaydetti. Bozok, “90 dakikanın hiçbir anında kaybedeceğimizi düşünmedik. 20 günde 6 maçlık periyodun verdiği yorgunluğa rağmen mücadeleden hiç geri kalmadık ve sonuna kadar golü aradık. Kulüp Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu’nun her zaman söylediği gibi mücadelemiz son düdüğe kadar devam edecek. Sonuna kadar savaşacağız” dedi.

‘Altay’a layık olacağız’

Zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Hilmi Bozok, “Maçtan önce Korona virüsü nedeniyle dünyayı ve ülkemizi de saran ruh halinden mümkün olduğunca etkilenmemeye çalıştık. Oyuncularımız ve bizler Şanlı Altay formasına layık olmak için çabalıyoruz. Bu son dakika golünün ve puanının bize şampiyonluk yarışında sağlayacağı katkıyı 34. hafta sonunda hep birlikte göreceğiz” dedi. “Hedef 10000 Passolig” kampanyası adına da konuşan Bozok, “Başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla birlikte Süper Lig hasretimizi mutlaka sezon sonunda bitireceğiz” dedi.

‘Savaşacağız’

Geride kalan son 6 maçta kaybetmeyen ve 12 puan toplayan Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, takımına sosyal medya hesabından yaptığı paylayımla destek verdi. Karagümrük deplasmanda takımının sergilediği performanstan memnun kaldığını dile getiren Başkan Ekmekçioğlu yaptığı paylaşımda, “Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Sonuna kadar savaşacağız. En çok biz isteyeceğiz” ifadelerine yer verdi.