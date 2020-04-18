18.04.2020 - 00:00 |
‘Süper Lig için engel yok’
TFF 1. Lig ekibi Altay’ın Yeşil Burun Adaları uyruklu milli futbolcusu Helder Tavares, liglerin yeniden başladığı tarihte maçlara hazır olmak istediğini söyledi.
Bu sezon oynanan maçlarda şu ana kadar 17 kez forma şansı yakalayan Tavares, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın göreve gelmesinden sonra takımın kendisini bulduğunu dile getirerek, “Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Yönetim hem teknik hem de idari anlamda bazı değişiklikler yaptı. Yalçın Koşukavak ile birlikte oyun sistemine adapte olduk. Üst üste aldığımız galibiyetlerle daha önceden Play Off’tan Süper Lig’e çıkma ihtimalimiz konuşulurken, şu anda tüm takım arkadaşlarımla beraber ‘Neden ilk 2 olmasın’ diyoruz” diye konuştu.
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