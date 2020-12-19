19.12.2020 - 07:00 |
Süper Lig’de 700. sınav
Süper Lig’de 21. sezonunu geçiren Yukatel Denizlispor, yarın ki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla lig tarihindeki 700. maçına çıkacak.
Süper Lig’de 21. sezonunu geçiren Yukatel Denizlispor, yarın ki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla lig tarihindeki 700. maçına çıkacak. Süper Lig’de ilk olarak 1983-1984 sezonunda Teknik Direktör Nevzat Güzelırmak yönetiminde yer alan Yukatel Denizlispor, 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarında 3 kez lige veda etti. Süper Lig’de geride kalan 699 maçta 212 galibiyet alan, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet yaşayan Ege temsilcisi, 847 gol atıp kalesinde 1001 gol gördü. 2003-2004 sezonunda 34 maçta 17 galibiyete ulaşan Denizlispor, yüzde 50’lik galibiyet oranıyla en başarılı dönemini geçirdi.