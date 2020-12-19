Süper Lig’de 700. sınav

Süper Lig’de 21. sezonunu geçiren Yukatel Denizlispor, yarın ki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla lig tarihindeki 700. maçına çıkacak. Süper Lig’de ilk olarak 1983-1984 sezonunda Teknik Direktör Nevzat Güzelırmak yönetiminde yer alan Yukatel Denizlispor, 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarında 3 kez lige veda etti. Süper Lig’de geride kalan 699 maçta 212 galibiyet alan, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet yaşayan Ege temsilcisi, 847 gol atıp kalesinde 1001 gol gördü. 2003-2004 sezonunda 34 maçta 17 galibiyete ulaşan Denizlispor, yüzde 50’lik galibiyet oranıyla en başarılı dönemini geçirdi.