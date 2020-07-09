09.07.2020 - 00:00 |
“Süper Lig’de kalacağız”
Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle sezona verilen aranın ardından 5 maça çıkan Yukatel Denizlispor, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti, bitime 3 hafta kala düşme korkusu yaşamaya başladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun’la da yollarını ayıran Ege ekibinin tehlike bölgesiyle arasında sadece 3 puan fark kaldı. Uygun’un yerine antrenörlükten takımın başına getirilen Levent Kartop ise, “Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Takımı Süper Lig’de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.