“Süper Lig’de kalacağız”

Teknik Direktör Bülent Uygun’la da yollarını ayıran Ege ekibinin tehlike bölgesiyle arasında sadece 3 puan fark kaldı. Uygun’un yerine antrenörlükten takımın başına getirilen Levent Kartop ise, “Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Takımı Süper Lig’de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.