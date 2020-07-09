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    HaberlerEge Haberleri “Süper Lig’de kalacağız”
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    09.07.2020 - 00:00 |

    “Süper Lig’de kalacağız”

    Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle sezona verilen aranın ardından 5 maça çıkan Yukatel Denizlispor, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti, bitime 3 hafta kala düşme korkusu yaşamaya başladı.

    “Süper Lig’de kalacağız”

    Teknik Direktör Bülent Uygun’la da yollarını ayıran Ege ekibinin tehlike bölgesiyle arasında sadece 3 puan fark kaldı. Uygun’un yerine antrenörlükten takımın başına getirilen Levent Kartop ise, “Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Takımı Süper Lig’de tutarak bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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