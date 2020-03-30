'Süper Lig'e çıkacağız'

Altay’ın en istikrarlı oyuncularından Abdülkerim Bardakçı, Yukatel Denizlispor’la yaşadığı şampiyonluk sevincini bir kez daha tekrarlayacağını söyledi. Tecrübeli stoper, “Takım olarak bir üst lige çıkmak için inançlı ve hazırız” dedi.

TFF 1. Lig’de geçtiğimiz sezon Denizlispor’la şampiyonluk sevinci yaşayan, sonrasında Altay’a transfer olan ve siyah beyazlılarda da istikrarlı grafiğini sürdüren Abdulkerim Bardakçı, Altay’la da Süper Lig’e çıkmak istediğini söyledi. Son üç sezonda 30 maç barajını geçen 26 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonunda Denizlispor forması ile 34 lig maçının 32’sinde ilk 11’de oynamış ve Ege ekibinin şampiyonluğunda büyük kaktı sağlamıştı. Bu sezon Altay’la 27 lig maçının hepsine ilk 11’de başlayan Abdülkerim, bu maçlarda rakip ağları 2 kez sarsmayı da başardı. Süper Lig’i çok istediklerini belirten deneyimli oyuncu, “Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilesek de Yalçın Koşukavak hocamız ile iyi bir form grafiği yakaladık. İlk iki için iddiamız devam ediyor. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Ancak bu arada takım olarak kendimizi hazır tutmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Sezon sonunda Altay ile de Süper Lig’e yükselmeyi çok istiyorum. Liglerin başlamasıyla büyük taraftarımızı tribünlerde yanımızda görmek istiyoruz” dedi.