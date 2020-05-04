“Süper Lig'e hazır olun"

Altay gibi bir kulüpte 2 yıl daha oynayacak olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden gol kralı, Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na ve taraftarlara teşekkür etti. Portekizli, Süper Lig için hazır olun mesajı verdi. Marco, “Artık resmi bir şekilde söyleyebilirim ki hedeflerle dolu 2 yıl daha bu formayı giyeceğim. Bunun için de çok mutluyum. Burada harika günler geçiriyorum. Altay Alsancak Stadı’na çıkacağım ve gol atacağım günleri bekliyorum” ifadelerini kullandı.



“Altay’ı tercih ettim”

Siyah beyazlıların usta golcüsü Marco, ayrıca diğer kulüplerden gelen teklifleri geri çevirdiğini sözlerine ekledi. 35 yaşındaki oyuncu, “Birçok ülkeden teklif aldım. Ancak büyük Altay’da kalmayı ve mücadele etmeyi seçtim. İzmir benim için büyülü bir şehir. Altay, çok büyük ve muhteşem bir kulüp” diye konuştu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Paixao’ya taraftarlardan da destek geldi. Siyah beyazlı taraftarlar, attıkları mesajlarla Süper Lig’e golcü oyuncuyla çıkmak istediklerini söyledi.



‘Testimizi yapıp, sahaya ineceğiz’

Futbolcuları Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ne çağırdıklarını belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Sosyal mesafeyi koruyarak toplantı yapacağız. İl Sağlık Müdürlüğü’nden futbolculara bir test yapılmasını talep edeceğiz ve testin sonuçlarından sonra çalışmalara başlayacağız. Liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih konuşulmadı, önümüzdeki hafta o da netleşir” dedi.