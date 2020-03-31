Süper Lig’e hazırız

Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Başkanı Veli Deveciler, koronavirus (Covit-19) salgını nedeniyle lige verilen arayı değerlendirdi. Henüz ligde ilk seneleri olmalarına rağmen çok etkili bir tablo ortaya koyduklarını belirten Başkan Deveciler, “Denizli’de basketbol için doğru şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bazen heyecanımızın ve enerjimizin yüksek olduğu dönemler oluyor. Fakat temeldeki istediğimizin, arzumuzun Denizli’de, Denizli gibi bir kentte insanların sevdiği, sahiplendiği basketbol hareketi oluşturmak. Bugün geldiğimiz noktada takımımızın, camiamızın, salonumuzun, oyuncularımızın, hocamızın hepsinin, Süper Lig oynamaya hazır olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Davet bekliyoruz’

Süper Lig’e çıkmak için gerekli hazırlıklarının ve altyapılarının hazır olduğunu vurgulayan Başkan Deveciler, “Play Off oynayacaksak ya da lige böyle devam edeceksek, takımımızın tek mağlubiyet bile almadan Süper Lig’e çıkacağına inanıyorum. Oynayamasak da hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım takdir görür. Lig burada kapatılıp tamamen ertelenebilir. Bu durumu Petkimspor da zaten istiyor. Birinci sırada onlar gidecektir. Diğer takımlara da belirli şartlar koyup bir davetiyeyle talep olabilir. Salonumuz zaten Süper Lig standartlarında bir kapasitede. Basketbol düzeyimiz de öyle. Organizasyonumuz hazır. Biz davet edildiğinde Süper Lig’te hiçbir acemilik çekmeden işimizi yaparız. Kendimizi hazırladık. Davet etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

‘Şeniz Başkan’ın desteği çok değerli'

Kendilerinin bir proje takımı olduğunu ifade eden Başkan Veli Deveciler, “Bu sene olmazsa seneye, seneye olmazsa 3. sene mutlaka Süper Lig’e çıkacağız. Mücadelemizden asla yılmayacağız, yorulmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Süper Lig iddiamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizim en büyük avantajımız, bizleri her anlamda destekleyen Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan gibi bir sporsever başkana sahip olmak. Öte yandan da belediyeden bağımsız olarak da kendimize yetecek gücümüz var. Bu işi gerçekten seven yönetim kurulumuz var. Ben, bu ekiple Euroleague’de bile oynarım” dedi.