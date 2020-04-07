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    HaberlerEge Haberleri “Süper Lig’e hazırlanıyoruz”
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    07.04.2020 - 07:00 |

    “Süper Lig’e hazırlanıyoruz”

    Altay TV’nin Instagram hesabı üzerinden başlayan canlı yayınların ilk konuğu kulübün Sportif Direktörü Murat Uluç oldu.

    “Süper Lig’e hazırlanıyoruz”

    Altay TV’nin Instagram hesabı üzerinden başlayan canlı yayınların ilk konuğu kulübün Sportif Direktörü Murat Uluç oldu. Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler’in sorularını yanıtlayan Uluç, yaşanan koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ve oyuncuların son durumları hakkında bilgiler verdi. Murat Uluç, “Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak oyuncularımıza bir antrenman programı hazırladı. Tüm oyuncularımız evlerinden çalışıyor. UEFA ve TFF, haziran başında ligleri tekrar oynatmayı planlıyor. Biz de ona göre bir hazırlık içindeyiz” dedi. Takımın havasının güzel olduğunu belirten Uluç, “Çalışmalarımıza Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu üyelerimiz ve Profesyonel Şube Sorumlumuz Hilmi Bozok büyük destek veriyor. İyi bir ekibimiz var. Sezon sonunda Süper Lig’e de çıkan taraf olmak istiyoruz” diye konuştu.

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