‘Süper Lig’in başlaması bizi cesaretlendirdi’

Kulüp tesislerinde testlerden geçen sarı lacivertli ekipte tüm oyuncuların sonuçları negatif çıktı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Cihan Aktaş, koronavirüs pandemisinden önce yakaladıkları havayı devam ettirmek ve sezonu istedikleri yerde bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti, “Bu dönem sadece bizim için değil herkes için zor bir süreçti. Ligimizi değerlendirecek olursak, rakiplerimizin ve bizim hazırlanmak için oldukça vakti oldu. Süper Lig’in, TFF 1. Lig’in başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi” diye konuştu.



Futbolcuların virüsü ailelerine taşımaktan korktukları için çekincelerin bulunduğunu ancak tamamının adapte olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Futbolcuların çekinceleri tabii ki var. Normalleşme süreci devam ediyor. Bir azalma olsa da yeniden bir artış meydana geldi. Futbolcular kendilerinden ziyade virüsü ailelerine taşımaktan korkuyorlar. Kulübümüze dışarıdan giriş çıkışlar kontrol altında. Futbolculardan yana bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.



‘Oynanmasını istiyoruz’



TFF’nin vereceği nihai kararı beklediklerini belirten Aktaş, TFF’nin kulüplere bir yazı gönderdiğini ve liglerin başlayıp başlamaması konusunda kulüplerin fikirlerini aldığını aktardı. Şampiyonluğa, Play Off’a oynayan ve küme düşme hattında yer alan takımların ligin oynanmasını istediğini, diğer tüm kulüpler ise maddi yönden zarar edecekleri için ligin oynanmaması yönünde fikir sunduklarını söyleyen Aktaş, “Ligdeki takımların yüzde 80’i karşılaşmaların oynanmasını istemiyor. Bu konuda bizim kararımız da oynanması yönünde ama son kararı TFF verecek. Ligler başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” dedi.