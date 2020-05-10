10.05.2020 - 00:02 |
Süre uzatıldı
Milas’ta 10.cusu düzenlenecek ‘Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na katılım süresi, tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle 1 Eylül’e zatıldı. Jüri toplantısı, yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni tarihleri Türkiye’nin pandemi sürecine göre belirlenecek.
Yarışma şartnamesi belediyenin web sitesinden temin edilebilir.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.