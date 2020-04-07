‘Süreç, fırsata dönüştürülebilir’

Uzman klinik psikolog Elif Işık, koronavirüs süreciyle gelen sosyal izolasyonla yaşamdaki günlük alışkanlıkların değiştiğini belirtti. Bu durumun insan psikolojisini önemli ölçüde etkilediğini kaydeden Işık, “Koronavirüse karşı fiziksel sağlığı koruma amaçlı gerekli tedbirleri almak kadar, bu süreçte psikolojik sağlığı korumak da çok önemli” dedi.

‘Ailenize zaman ayırın’

Evde olunan süre boyunca, aileyle kurulan iyi ilişkilerin psikolojik dayanıklılığı artıracağına vurgu yapan Işık, “Yoğunluğunuzdan dolayı vakit bulamadığınız veya ihmal ettiğiniz aile üyeleriyle daha fazla ilgilenebilir, yaşanılan bu süreci bir fırsata dönüştürebilirsiniz. Bireysel olarak ise kendinize daha fazla zaman ayırabilir, içinize dönüp kendinizi dinleyebilir, daha önceden isteyip de yapamadığınız, okumayı ertelediğiniz kitapları okuyabilir veya izlemeyi ertelediğiniz dizi/filmleri izleyebilirsiniz” şeklinde konuştu.