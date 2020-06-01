Sürekli’nin annesine veda

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin annesi Perihan Sürekli (90), bir süredir tedavi gördüğü Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Merhume için önceki gün Selçuk - Merkez Tahsinağa Camii’nde ikindi namazına mürteakip cenaze namazı kılındı. Sürekli, Selçuk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yalnız bırakmadılar

Cenaze törenine AK Parti İzmir teşkilatı ve milletvekilleri tam kadro katılıp Başkan Sürekli’yi yalnız bırakmadı. Törene ayrıca; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı.

Sürekli, bugün saat 13.00’ten itibaren, il başkanlığının bahçesinde kurulan çadırda, sosyal mesafe çerçevesinde taziyeleri kabul edecek.