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    13.11.2020 - 07:00 | | AA

    Suriyeli Yasin’den kırtasiye desteği

    Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli üniversite öğrencisi Muhammed Yasin, harçlığıyla aldığı 20 defter, 4 kitap, 18 kalem, 10 silgi ve 10 kalemtıraşı, İzmir’deki depremzedelere gönderdi.

    Suriyeli Yasin’den kırtasiye desteği

    Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli üniversite öğrencisi Muhammed Yasin, harçlığıyla aldığı 20 defter, 4 kitap, 18 kalem, 10 silgi ve 10 kalemtıraşı, İzmir’deki depremzedelere gönderdi. Malzemeleri İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği’ne teslim etti. İHH Bağış Kabul Birimi görevlisi Muhammed Ali Aytış, Yasin’in hareketinin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi, “Kırtasiye malzemelerini, İzmirli öğrencilere ulaştıracağız” dedi. 

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