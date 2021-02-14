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    14.02.2021 - 00:04 |

    Suriye’ye iki TIR yardım

    Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için Aliağa’da toplanan iki TIR dolusu yardım yola çıktı.

    Suriye’ye iki TIR yardım

    Un ve gıda malzemeleri ile yüklü olan tırlar, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen törenin ardından dualar eşliğinde Suriye’ye uğurlandı. Törene Kaymakam Ömer Karaman, Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, daire amirleri, Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Kuzey Bölge Koordinatörü Ali Mamak ile vatandaşlar katıldı.

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