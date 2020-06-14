Sürpriz hediyeler

‘Türkiye’mi çok seviyorum’ kampanyası kapsamında toplam 300 çocuğa ulaşıldı. İçinde şapka, ayıcık, su matarası, yapboz, kırtasiye malzemeleri, balon, Nutuk kitabı ve Türk bayrağının bulunduğu çantaları alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Uygulamadan memnuniyet duyan aileler ise emeği geçenlere teşekkür etti.