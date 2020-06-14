14.06.2020 - 00:02 |
Sürpriz hediyeler
BAYRAKLI Belediyesi; Türkiye’ye Köprü Vakfı (Bridge to Turkiye Fund) iş birliğiyle, ilçedeki ailelerin çocuklarına, içinde çeşitli hediyelerin olduğu çanta dağıttı.
‘Türkiye’mi çok seviyorum’ kampanyası kapsamında toplam 300 çocuğa ulaşıldı. İçinde şapka, ayıcık, su matarası, yapboz, kırtasiye malzemeleri, balon, Nutuk kitabı ve Türk bayrağının bulunduğu çantaları alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Uygulamadan memnuniyet duyan aileler ise emeği geçenlere teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz