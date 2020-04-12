12.04.2020 - 00:03 |
Sürpriz kutlama
İzmir’de Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 80 yaşındaki Ayşe Demir’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Karabağlar’ın Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Demir’e Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri sürpriz yaaptı. Demir, 80. yaş günü pastasını grup üyeleriyle birlikte kesti. Ekibe teşekkür eden Demir, onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. l AA
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.