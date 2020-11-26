Sürpriz kutlama

Duygusal anların yaşandığı buluşmada konuşan Kırgöz, “Bizleri hayata hazırlayan, geleceğimize ışık tutan değerli bir mesleğin kutlanmasının yanı sıra kendi öğretmenlerimize olan özlemimizi, vefamızı, hatıralarımızı ve maneviyatımızı canlandıran gündeyiz. Sevgili öğretmenimin nezdinde ülkemizin her bölgesinde Atatürk’ün izinde aydınlanma meşalesini taşıyan tüm eğitim emekçilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.