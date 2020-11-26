Sürpriz kutlama

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    26.11.2020 - 00:01 |

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    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 45 yıl aradan sonra ilkokul öğretmeni Şahsine Girgin ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde buluştu. Kırgöz, 45 yıl önce çekilen ve okul arkadaşlarının yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf karesini de öğretmenine armağan etti.

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    Duygusal anların yaşandığı buluşmada konuşan Kırgöz, “Bizleri hayata hazırlayan, geleceğimize ışık tutan değerli bir mesleğin kutlanmasının yanı sıra kendi öğretmenlerimize olan özlemimizi, vefamızı, hatıralarımızı ve maneviyatımızı canlandıran gündeyiz. Sevgili öğretmenimin nezdinde ülkemizin her bölgesinde Atatürk’ün izinde aydınlanma meşalesini taşıyan tüm eğitim emekçilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

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