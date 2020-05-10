10.05.2020 - 00:02 |
Sürpriz ziyaret
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Anneler Günü gibi anlamlı bir günde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerin annelerini ziyaret etti.
Anne İsmet Kütükçüler (80) ile şehit oğlunun son iftarında yediği meyvenin çekirdeğinden büyüttüğü ağacın altında sohbet eden Başkan Erhan Kılıç, duygu dolu anlar yaşadı.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.