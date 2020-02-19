Sürücülere ceza yağdı

SALİHLİ’DE jandarma trafik ekiplerinin drone ile yaptıkları denetimde, emniyet kemeri takmadıkları ve cep telefonuyla konuşan 22 sürücüye toplam 4 bin 200 lira para cezası kesildi. Evrakında eksiklikler bulunan 5 araç trafikten men edildi. l DHA