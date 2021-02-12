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    12.02.2021 - 07:00 |

    Sürücüleri sevindirdi...

    Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, 155 No’lu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve Başkan Yardımcısı Erol Emirhan, Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Pandemi sürecinde sürücülerin sorunlarının çözülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

    Sürücüleri sevindirdi...

    Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, 155 No’lu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve Başkan Yardımcısı Erol Emirhan, Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Pandemi sürecinde sürücülerin sorunlarının çözülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan destekler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Ergün, “Özel toplu taşıma kooperatiflerinden MANULAŞ tarafından alınan yüzde 1’lik pay ile yüzde 0.5’lik terminal giriş ücretleri payı 31 Mart’a kadar alınmayacak” dedi.

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