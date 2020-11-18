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    HaberlerEge Haberleri Sürücülerin korkulu rüyası
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    18.11.2020 - 00:02 |

    Sürücülerin korkulu rüyası

    MUĞLA’nın Datça ilçesindeki Yazı Mahallesi sınırlarında bulunan Knidos Antik Kenti yolunda, bir sürücünün daha otomobiliyle şarampole yuvarlanması üzerine bugüne kadar arkeolojik sit bölgesi olduğu gerekçesiyle yapılamayan koruyucu bariyerler için harekete geçildi.

    Sürücülerin korkulu rüyası

    Yazı Mahallesi Muhtarı Mert Yalçın, Knidos Kazı Başkanlığı ve Marmaris Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini açıkladı, “Uçurum kenarına bariyerlerin konulması gerekiyor” dedi. l DHA

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