Sürücülerin korkulu rüyası

Yazı Mahallesi Muhtarı Mert Yalçın, Knidos Kazı Başkanlığı ve Marmaris Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini açıkladı, “Uçurum kenarına bariyerlerin konulması gerekiyor” dedi. l DHA