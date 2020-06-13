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    13.06.2020 - 00:06 |

    Sürüler büyüyor

    Üreticiyi her zaman destekleyen Aydın Büyükşehir, Aile Tipi Koyunculuk Projesi’nin beşinci yılında sakız koçu dağıtıyor

    Sürüler büyüyor

    Tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi desteklemek adına sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Aydın Büyükşehir, Aile Tipi Koyunculuk Projesi’ni sürdürüyor. Daha öncesinde Sakız Koyunu Çiftliği’nde yapılan dağıtımlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle üreticilerin evleri tek tek gezilerek yapılıyor.

    Üreticiyi destekleme projelerinde ekonomi, sürdürülebilirlik ve verimlilik esasları ile yola çıktıklarını; bilimsel verilerle çalışmalarına yön verdiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Üreticimizin daha fazla kazanması ve sürüsüyle kimseye muhtaç olmadan ekonomiye katkı sağlayabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

    150’den 12 bine

    Koç desteklemesinin çoklu doğum oranı yüksek olan sakız koyunu sayısının artırılması için olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerinden Murathan Tan da, “2015 yılında 150 adet damızlık sakız koyun ile başlandı. Kadın üreticilerde bu şartı aramıyoruz. Bugüne kadar sadece damızlık sakız koçu desteklerimizde 12 bin kuzu sayısına ulaştık” dedi.

     

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