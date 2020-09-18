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    18.09.2020 - 00:03 |

    Survivor’ı aratmadı

    Survivor’ı aratmadı

    Germencik’te bir araya gelen dört genç, tarlada kendi ‘Survivor’ yarışmasını yaptı. Gençler, kendi imkanlarıyla traktör ve otomobil lastikleri ve küçük el arabalarıyla tarlada kendi parkurlarını hazırladı. Mahalleden 10 yarışmacı parkurda ter döktü. Lastiklerin üstünden ve içinden geçen yarışmacılar, tel örgünün altından süründükten sonra el arabalarına koydukları sepetleri taşıdı. Sepetlere ise plastik su şişelerini attı. Finalde 3 şişeyi sepete ilk olarak atan yarışmacı, galip sayıldı. Yarışmanın sonunda kazanan takım, kaybeden takıma 3 kilometrelik dönüş yolculuğunu yürüme cezası verdi. l DHA

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