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    HaberlerEge Haberleri ‘Susuzluk kaderimiz değil’
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    16.02.2021 - 00:04 |

    ‘Susuzluk kaderimiz değil’

    ‘Susuzluk kaderimiz değil’

    MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa TV’de, Hüseyin Köroğlu ile Gönül Gözüyle programına konuk oldu. Kuraklıkla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Çevik, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde su kaynaklarımızı artırmak için çalışırken su tasarrufuna dikkat çeken çalışmalar yürütüyoruz. Hazırladığımız tasarımları bilboardlarda ve otobüs duraklarında yayınlayıp vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. ‘Su Tasarrufu Eğitim Projeleri’ kapsamında anaokulu ve ilkokul seviyesindeki 10 bin öğrenciye ulaştık. Manisa merkez, Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir ve Alaşehir Kavaklıdere’de sıfırdan atıksu arıtma tesisleri inşa edildi. Yeni tesisler yolda. Susuzluk sadece Manisa’da değil, tüm dünyada ciddi bir sorun. Susuzluk kaderimiz değil. Su hayattır” diye konuştu.

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