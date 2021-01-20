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    20.01.2021 - 00:05 | | İZMİR DHA

    Susuzluk korkusu bitiyor

    Yeni yıla kuraklık tehlikesiyle giren İzmir’de, son haftalardaki yağmur ve kar yağışı yüzleri güldürdü. Barajlardaki doluluk seviyeleri yüzde 40’ı aştı. Yeraltı sularını koruyacak projenin ilki ise Tire’de hayata geçti

    Susuzluk korkusu bitiyor

    İzmir barajlarındaki endişe veren tablo değişiyor. Son ayların kurak geçmesiyle su seviyeleri ciddi oranda düşen barajlar, yağmur ve kar yağışıyla dolmaya başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemelerde doluluk oranları; Tahtalı Barajı’nda yüzde 41.35, Aliağa Güzelhisar Barajı’nda yüzde 48.67, Balçova Barajı’nda yüzde 47.24, Ürkmez Barajı’nda yüzde 62.97, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 45.81, Gördes Barajı’nda ise yüzde 3.48 olarak ölçüldü.

    Menderes’e can suyu

    Küçük Menderes Ovası’nın kalbi Beydağ Barajı’na da can suyu geldi. Yaz aylarında su seviyeleri oldukça düşen baraj için harekete geçen Devlet Su İşleri (DSİ) 2. bölge Müdürlüğü, 120 bin dekar araziyi sulayan baraja yılda 14.5 milyon metreküp ilave su sağlayacak Beydağ Barajı ilave Su Temin Projesi 1. Kademe inşaatını tamamladı.

    Proje ile İzmir’in en büyük sulama barajı olan Beydağ Barajı’na her yıl Mutaflar Çayı havzasından 12 metreküp, Abu-hayat Çayı havzasından ise 2.5 milyon metreküp ilave su takviyesi yapılacak. Ödemişli üretici daha çok sulama imkanına kavuşacak. Projenin tüm etapları sona erdiğinde Beydağ Barajı Küçük Menderes Ovası’nda 196 bin 650 dekar araziye hayat verecek.

    10 metre artış yaşandı

    Öte yandan, DSİ’nin yeraltı sularını korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilk suni yeraltı suyu besleme tesisi İzmir Tire’deki Eğridere Çayı üzerinde hayata geçirildi. Jeoteknik Hizmetler ve Yer Altı Suları Şube Müdürü Adem Sömer, bölgede su seviyesinin 10 metrenin üzerinde yükselişe geçtiğini söyledi.

    Yağışla gelen suyun yeraltı barajlarında toplanarak içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacağını belirten Sömer, “İzmir’de 16 proje yürütülüyor. Altısı ise tamamlandı. Tire’de, 500’e yakın şahıs ve kooperatif kuyusunun daha verimli olması hedeflendi” diye konuştu.

     

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