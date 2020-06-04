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    HaberlerEge Haberleri ‘Süt izni kullanan ve engelli sevinsin’
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    04.06.2020 - 00:02 |

    ‘Süt izni kullanan ve engelli sevinsin’

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, süt izni kullananlar ile engelli çalışanların kamuda idari izinli, özel sektörde ise Kovid-19 salgını süresince izinli sayılmasını istedi.

    ‘Süt izni kullanan ve engelli sevinsin’

    Engelli ve süt iznini kullanan kamu emekçilerinin müjde beklediğini dile getiren Kılıç, “Engelli kamu çalışanlarının da hamileler gibi salgın süresince idari izinli sayılmaları yönünde bir karar alınmalı ya da genelge yayımlanmalı. Bu yönde bir karar veya genelge, onların pandemi sonrasındaki çalışmaya yönelik azimlerini artıracaktır” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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