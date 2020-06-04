‘Süt izni kullanan ve engelli sevinsin’

Engelli ve süt iznini kullanan kamu emekçilerinin müjde beklediğini dile getiren Kılıç, “Engelli kamu çalışanlarının da hamileler gibi salgın süresince idari izinli sayılmaları yönünde bir karar alınmalı ya da genelge yayımlanmalı. Bu yönde bir karar veya genelge, onların pandemi sonrasındaki çalışmaya yönelik azimlerini artıracaktır” dedi.