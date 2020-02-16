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    HaberlerEge Haberleri Süt Kardeşler’e tam not
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    16.02.2020 - 00:01 |

    Süt Kardeşler’e tam not

    Gaziemir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Süt Kardeşler isimli tiyatro oyunu Gaziemir’de sahnelendi.

    Süt Kardeşler’e tam not

    Nejat Uygur’un Sadık Şendil’in öykülerinden esinlenerek yıllar önce kaleme aldığı oyun, seyirciyi kahkahaya boğdu; güncel sorunları eleştirel bir dille ele aldı. Gaziemirlilerin ilgisi için teşekkür eden Behzat Uygur, “İzmir’in bizde çok özel bir yeri var. Gaziemir’de olmaktan, sanat dostlarının ilgisinden çok mutluyuz” dedi.

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