Süt Kardeşler’e tam not

Nejat Uygur’un Sadık Şendil’in öykülerinden esinlenerek yıllar önce kaleme aldığı oyun, seyirciyi kahkahaya boğdu; güncel sorunları eleştirel bir dille ele aldı. Gaziemirlilerin ilgisi için teşekkür eden Behzat Uygur, “İzmir’in bizde çok özel bir yeri var. Gaziemir’de olmaktan, sanat dostlarının ilgisinden çok mutluyuz” dedi.