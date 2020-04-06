Süt Kuzusu’nda öncelik dezavantajlı çocuklarda

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle Süt Kuzusu projesini sadece dezavantajlı mahallelerde sürdürüyor. Büyükşehir, salgının başlamasından bu yana dezavantajlı mahallelerdeki 90 bin 235 çocuğa 806 ton süt dağıttı. Salgının sona ermesinin ardından, projenin yine İzmir’deki tüm 1-5 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde devam edeceği açıklandı.