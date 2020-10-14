14.10.2020 - 00:02 |
‘Süt priminden faydalanamadı’
CHP İzmir Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, süt üreticisinin fiyat artışı beklentisi ve sektörde yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklaması yaptı.
Ulusal Süt Konseyi’nin 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 günlerini kapsayan çiğ süt tavsiye fiyatını 2.30 lira olarak belirlediğini ifade eden Kılıç, “Çiftçiler çiğ süt destek priminden faydalanamadı. Bazı marketlerin süt ürünlerine alarm taktığını gördük. Çiğ süt fiyatları sabit, girdi fiyatları serbest olduğu sürece çiftçimiz bu yükü kaldıramayarak hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalacaktır” diye açıklama yaptı.