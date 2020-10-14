85,65BİST1.175-0.31EURO9.320.18USD7.920.06ALTIN481.99-1.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Süt priminden faydalanamadı’
    ABONE OL
    14.10.2020 - 00:02 |

    ‘Süt priminden faydalanamadı’

    CHP İzmir Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, süt üreticisinin fiyat artışı beklentisi ve sektörde yaşanan sorunlarla ilgili basın açıklaması yaptı.

    ‘Süt priminden faydalanamadı’

    Ulusal Süt Konseyi’nin 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 günlerini kapsayan çiğ süt tavsiye fiyatını 2.30 lira olarak belirlediğini ifade eden Kılıç, “Çiftçiler çiğ süt destek priminden faydalanamadı. Bazı marketlerin süt ürünlerine alarm taktığını gördük. Çiğ süt fiyatları sabit, girdi fiyatları serbest olduğu sürece çiftçimiz bu yükü kaldıramayarak hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalacaktır” diye açıklama yaptı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da dev baskın! 7 ton ele geçirildi

    İstanbul'da dev baskın! 7 ton ele geçirildi

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

    Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı 

    Sıradaki Haber