‘Süt priminden faydalanamadı’

Ulusal Süt Konseyi’nin 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 günlerini kapsayan çiğ süt tavsiye fiyatını 2.30 lira olarak belirlediğini ifade eden Kılıç, “Çiftçiler çiğ süt destek priminden faydalanamadı. Bazı marketlerin süt ürünlerine alarm taktığını gördük. Çiğ süt fiyatları sabit, girdi fiyatları serbest olduğu sürece çiftçimiz bu yükü kaldıramayarak hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalacaktır” diye açıklama yaptı.