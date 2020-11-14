Süt sektörüne Çin’den doping

Türk süt ürünleri sektörü 2020 yılı Mayıs ayında ihracat vizesi aldığı Çin’e hızlı giriş yaptı. Türkiye, 5 aylık dönemde 7 milyon dolarlık döviz ülkeye kazandırıldı. Türkiye’de üreticilerin süt fiyatlarının seviyesinden dolayı ciddi bir darboğazdan geçtiğinin altını çizen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bu süreçte Çin’e ihracat vizesinin çıkmasının sektöre nefes aldırdığını kaydetti. Kızıltan, “5 aylık dönemde 6 bin 590 ton süt ürünleri ihraç ettik. İhracat izni alacak olan firmalarımızla da 2020 sonunda dışsatımımızın 25-30 milyon dolar bandına gelmesini, sonraki yıllarda 100 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz” dedi.