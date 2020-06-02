Süt üretimi için Aydın’ı seçtiler

Süt ve süt ürünlerinde Türkiye, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika pazarlarına ihracat yapan bir firma, Aydın’a bin ton kapasiteli, yaklaşık 500 kişiye istihdamın sağlanacağı tesis kurmak üzere çalışmalara başladı.

Son teknoloji

Tekirdağ’da süt, Manisa’nın Akhisar ilçesinde de zeytin ürünleri ürettiklerini belirten Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, “Yeni yatırımlar için yaklaşık 2.5 yıldır saha çalışması yapıyoruz. Özellikle sütün hangi bölgelerde üretim artışı gösterdiğini ve lojistik bağlantıları araştırdık. Buharkent’te süt ve süt ürünlerini içeren 150 milyon lira civarında bir yatırım yapmaya karar verdik. Kuracağımız teknoloji AB standartlarının da üstünde olacak. Bu tesisle Avrupa’ya ihracat imkanımız olacak” dedi.