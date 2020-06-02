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    HaberlerEge Haberleri Süt üretimi için Aydın’ı seçtiler
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    02.06.2020 - 07:00 | | FERDİ UZUN AA

    Süt üretimi için Aydın’ı seçtiler

    Süt ve süt ürünlerinde Türkiye, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika pazarlarına ihracat yapan bir firma, Aydın’a bin ton kapasiteli, yaklaşık 500 kişiye istihdamın sağlanacağı tesis kurmak üzere çalışmalara başladı.

    Süt üretimi için Aydın’ı seçtiler

    Süt ve süt ürünlerinde Türkiye, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika pazarlarına ihracat yapan bir firma, Aydın’a bin ton kapasiteli, yaklaşık 500 kişiye istihdamın sağlanacağı tesis kurmak üzere çalışmalara başladı.
    Son teknoloji
    Tekirdağ’da süt, Manisa’nın Akhisar ilçesinde de zeytin ürünleri ürettiklerini belirten Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, “Yeni yatırımlar için yaklaşık 2.5 yıldır saha çalışması yapıyoruz. Özellikle sütün hangi bölgelerde üretim artışı gösterdiğini ve lojistik bağlantıları araştırdık. Buharkent’te süt ve süt ürünlerini içeren 150 milyon lira civarında bir yatırım yapmaya karar verdik. Kuracağımız teknoloji AB standartlarının da üstünde olacak. Bu tesisle Avrupa’ya ihracat imkanımız olacak” dedi. 

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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