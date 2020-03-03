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    HaberlerEge Haberleri Sutopunda ESTİ fırtınası sürüyor
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    03.03.2020 - 07:00 |

    Sutopunda ESTİ fırtınası sürüyor

    ESTİ A Erkek Sutopu Takımı, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig müsabakalarını 5. olarak tamamlayarak P1ay Off oynama hakkını kazandı.

    Sutopunda ESTİ fırtınası sürüyor

    ESTİ A Erkek Sutopu Takımı, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig müsabakalarını 5. olarak tamamlayarak P1ay Off oynama hakkını kazandı. Havuzların olmadığı, İzmir’de haftanın iki günü kara antrenmanı yaparak hazırlanan ESTİ, Sırbistan’da kamp yapan takımları yenerek bir başarıya daha imza attı. İzmir’de antrenman yapmakta güçlük yaşadıklarını ve bu konuda İzmir’in önde gelen iş insanları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den destek beklediklerini belirten ESTİ Başkanı Hüseyin Egeli, “Milli Takım’a en çok sporcu veren, İstanbul takımlarının hegemonyasına dur diyen ESTİ’nin başarılarına yakışır bir havuzu olmalı” dedi.

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