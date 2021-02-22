‘Suyu bilinçsizce tüketiyoruz...’

Büyükşehir’in enerji tüketimini azaltan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşan pek çok çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Tunç Soyer, su varlıklarının hızla azalmasına rağmen suyun hala bilinçsizce tüketildiğini dile getirdi.



‘Çöpleri de ayrıştırmalıyız’



Temel dönüşümün evden başladığına dikkat çeken Soyer, “Evde dönüşümü nasıl yapıyorsunuz?” sorusuna ise, “Birincisi tasarruf. Bu konuda eşim ve kızlarımın büyük hassasiyeti var. Elektrik lambaları boşa yandığında hemen kapatırlar. Suyun çok tasarruflu kullanılmasını sağlıyorlar. Bu her an hissedilmesi gereken bir sorumluluktur. Çöpün ayrıştırılması da önemli. Bunu da yapıyoruz. Türkiye’de uygulanmasını hayal ettiğimiz ne varsa kendi ölçeğimizde uygulamaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.