Tabela kirliliğine ortak akılla çözüm

Büyükşehir, uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlardan birisi olan reklam tabelaları, totemler ve yer yön panolarının neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak çalışmaları yapacak. Süreç sivil toplum kuruluşları, dernek, oda ve vatandaşların işbirliğinde katılımcı bir anlayış ile yürütülecek.



Tabela, totem ve yön tabelalarının hangi standartta yapılacağına karar vermek için esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmelere başlayan Büyükşehir, 20 ilçe meydanı ve tarihi alanlarında yapılacak çalışmaları kendi iş gücü ve öz kaynağıyla yapacak.