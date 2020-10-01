TABLET DESTEĞİ

Bodrum’da hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına izin vermeyeceklerini belirten Aras, “Bağışçıların da desteğiyle, içinde SIM kartları olan, 25 GB ücretsiz hazır interneti ile uzaktan eğitim sürecine uygun 400 adet tablet hazırladık. Bundan sonra da yine gücümüz yettiği kadar çocuklarımıza burs, eğitim malzemesi desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.



Korkmaz da Bodrum Belediyesi’ne ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini ulaştırdıktan hemen sonra hızlı bir şekilde tabletlerin temin edildiğini belirtti.