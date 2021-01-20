Tablet mutluluğu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan görüşmeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen tablet bilgisayarlarda, internet paketi de bulunuyor. Başkan Muhittin Selvitopu, uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için daha önce semt merkezlerini açtıklarını hatırlatarak, “Bu kapsamda ihtiyaç duyan öğrenciler, evlerine yakın semt merkezlerine giderek internet altyapısına sahip tablet bilgisayarlardan yararlanabiliyor. ‘Bu iş sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir’ demeden, tüm gücümüzle eğitimi desteklemeye gayret ediyoruz. Çünkü bu çocuklar hepimizin geleceği” dedi.