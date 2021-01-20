BİST1.5650.53EURO9.050.00USD7.460.03ALTIN441.53-0.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tablet mutluluğu
    ABONE OL
    20.01.2021 - 00:02 |

    Tablet mutluluğu

    Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini evlerden sürdürmek zorunda olan öğrencilere tablet bilgisayar dağıttı.

    Tablet mutluluğu

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılan görüşmeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen tablet bilgisayarlarda, internet paketi de bulunuyor. Başkan Muhittin Selvitopu, uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için daha önce semt merkezlerini açtıklarını hatırlatarak, “Bu kapsamda ihtiyaç duyan öğrenciler, evlerine yakın semt merkezlerine giderek internet altyapısına sahip tablet bilgisayarlardan yararlanabiliyor. ‘Bu iş sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir’ demeden, tüm gücümüzle eğitimi desteklemeye gayret ediyoruz. Çünkü bu çocuklar hepimizin geleceği” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bodrum'da yangın paniği! Küle döndü

    Bodrum'da yangın paniği! Küle döndü

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

    İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

    İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

    Şantajla fuhuşa zorluyorlardı! Flaş gelişme

    Şantajla fuhuşa zorluyorlardı! Flaş gelişme

    Sıradaki Haber