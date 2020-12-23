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    23.12.2020 - 00:04 |

    Tablet seferberliği

    Pamukkale Belediyesi, uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere 2 bin tablet dağıtımını tamamladı. Başkan Avni Örki, 1 hafta gibi kısa bir sürede öğrencilerin evlerine tabletlerin teslim edildiğini belirtti.

    Tablet seferberliği

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde görevli doktorlar da, ihtiyaç sahibi 12 öğrenciye tablet hediye etti. Sınırsız Eğitim Projesi’ne gelen destek için teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Virüsle mücadele eden doktorlarımızın verdiği destek bizleri duygulandırdı” dedi.

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