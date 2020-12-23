Tablet seferberliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde görevli doktorlar da, ihtiyaç sahibi 12 öğrenciye tablet hediye etti. Sınırsız Eğitim Projesi’ne gelen destek için teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Virüsle mücadele eden doktorlarımızın verdiği destek bizleri duygulandırdı” dedi.