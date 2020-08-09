Tablo değişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir televizyon programına konuk oldu, kentteki salgın durumunu anlattı. Başkan Soyer, “İzmir, en çok vaka olan ikinci kentti, gerek vatandaşların duyarlılığı gerek gösterdiğimiz hassasiyet sonunda gerilettik. Maskematiklerle hem hijyen hem de yaygın dağıtımla erişimin önünü açmış olduk. 70 bin litre dezenfektan kullandık. Haziran sonundan itibaren tablo değişmeye başladı. Sahillerde fazlasıyla rehavet vardı. Tedbirler gözardı edildi. 40-50 bin nüfuslu Çeşme, bir anda 1 milyon kişiye ulaştı. Zabıta tedbirleri, birtakım kısıtlayıcı yasaklar, tabii ki düşünülmeli. Daha önemlisi, vatandaşın duyarlığını artırmak lazım” dedi.

Dayanışma örneği sergilendi

Hazirandan itibaren İzmir’deki vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Soyer, “Hastanelerde sıkıntı yok ama bu bizi gevşetmemeli. Vaka ve vefat sayısı her an patlayabilir. Uyanık, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Bilim Kurulu oluşturduk. Bir yıl önce Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı kurduk. Onlardan edindiğimiz bilgiye göre, büyük bir tehdit var ama büyük bir felaketle karşı karşıya değiliz. Önümüzdeki süreçle ilgili hızla tedbirler almamız lazım” diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde ihtiyacı olanlar ile hayırseverler arasında köprü olduklarını ifade eden Büyükşehir Başkanı, “On binlerce gıda paketi bağışlandı. Halkımız, zor durumdaki insanların su faturalarını ödedi, İzmirim Kart uygulamasında destek verdi. İzmir’in dayanışma gücü ortaya çıktı” şeklinde konuştu.