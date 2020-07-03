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    03.07.2020 - 00:09 |

    Tablo gibi yaya geçidi

    Tablo gibi yaya geçidi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Alsancak Talatpaşa Bulvarı’nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesi için Avrupa’daki örneklerine benzer bir platform yaptı. Yükseltilmiş yaya geçidi üzerine İzmir’in tarihi köklerinden gelen figüratif desenler çalışıldı. Engelli ve yaşlı vatandaşların erişimi göz önünde bulundurularak yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getirildi. Böylece alan mini bir meydan görünümü kazanırken yayaların karşıya kaldırım inip çıkmadan geçişi de sağlanmış oldu. Talatpaşa Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı’nın kesişiminde yer alan Turan Güneş Parkı da yenilendi.

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