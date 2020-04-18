Tablolara hayat

Öğretmen adayları, ünlü tabloları tek başlarına ya da birlikte yaşadıkları aile bireylerinin de yardımıyla canlandırıp fotoğrafladı. Öğrenciler, çalışmalarında elde bulunan imkanları değerlendirdi. Tablonun orijinali ile öğretmen adaylarının fotoğraflarının yan yana gelmesiyle kısa bir film de hazırlanarak dijital ortamda takipçilerin beğenisine sunuldu.